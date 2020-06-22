Собянин рассказал, какие ограничения сохраняются в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице все еще запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.

"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений", - написал он, передает РИА Новости.

Мэр города отметил, что для безопасности всем следует соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Ранее стало известно, что с 23 июня в столице вернутся к работе рестораны, турагентства, фитнес-клубы.