Пожар частично уничтожил оборудование станции "Мирный" в Антарктиде

На станции "Мирный" в Антарктиде вспыхнул пожар, который уничтожил несколько лабораторий, - сообщает сайт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"На антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка", - говорится в сообщении, передает ТАСС.