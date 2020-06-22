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Пожар частично уничтожил оборудование станции "Мирный" в Антарктиде

Фото: Википедия
Фото: Википедия

На станции "Мирный" в Антарктиде вспыхнул пожар, который уничтожил несколько лабораторий, - сообщает сайт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"На антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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