В Москве с 23 июня возобновляют работу рестораны и фитнес-центры

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 23 июня начинается третий этап снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", - написал Собянин в своем блоге, пишет ТАСС.

Также с 23 июня отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, возобновляют работу речные трамваи по Москве-реке, откроются турагентства, станут доступны уличные тренажеры, детские площадки, лавочки.

Заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает снижаться, 20 июня впервые за 2,5 месяца было выявлено меньше тысячи новых заболевших.