Россия может отказаться от РЛС "Балхаш" в Казахстане

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, сообщили в нижней палате парламента.

"Денонсировать соглашение между правительством Российской̆ Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в проекте закона, передает РИА Новости.

До окончания действия соглашения будет вывезено на территорию России, сам документ может быть денонсирован любой стороной с уведомлением не менее чем за шесть месяцев до окончания первоначального пятилетнего или очередного трехлетнего периода его действия, - отмечается в пояснительной записке.

"Таким образом, в случае направления Россией уведомления о денонсации соглашения до 16 июня 2020 г. его действие прекратится 16 декабря 2020 года", - говорится в материалах.

Напомним, в состав казахстанского узла "Балхаш" входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения.