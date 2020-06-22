Дональд Трамп: выборы 2020 могут стать "самыми сфальсифицированными" за всю историю США

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что американские всеобщие выборы, которые пройдут в ноябре этого года, могут стать "самыми сфальсифицированными" за всю историю Соединенных Штатов из-за использования возможности голосовать по почте.

"Из-за бюллетеней для голосования по почте в 2020 году пройдут самые сфальсифицированные в истории нашей страны выборы, если этой глупости не будет положен конец. Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!" - цитирует ТАСС Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что миллионы избирательных бюллетеней для голосования по почте на выборах в США будут напечатаны за рубежом. Он уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.