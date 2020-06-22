Первое с начала пандемии выступление Эйвазова и Нетребко прошло в Дрездене

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко вернулись на сцену. Они выступили с концертом в Дрездене.

"Наконец-то мы вернулись к творчеству. Мы очень соскучились по публике и выступлениям. При сложившихся обстоятельствах было решено представить оперу в концертном исполнении. Но, тем не менее, в условиях ограничений по перелетам наши любимые коллеги не смогли приехать выступать", - рассказал Эйвазов, пишет Sputnik Азербайджан.

Супруги дали несколько концертов на сцене Дрезденской государственной оперы. В первый вечер, 19 июня, они исполнили арии и дуэты из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос".