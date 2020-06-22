Из Владикавказа возобновлены прямые вылеты в Сочи 

Стало известно, что с понедельника международный аэропорт Владикавказ возобновил прямые авиарейсы в Сочи, которые были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

"Сегодня в Международном аэропорту Владикавказ возобновились прямые авиарейсы в Сочи, которые будут выполняться авиакомпанией Utair два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути -1 час 30 минут", - приводит ТАСС слова пресс-службы аэропорта.

С 12 июня из владикавказского аэропорта рейсами авиакомпании "Победа" можно улететь в Санкт-Петербург. Впервые полеты в северную столицу осуществляются ежедневно. Также в летнем расписании аэропорта запланировано до пяти ежедневных вылетов в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот", "Победа", "S7 Airlines", Utair и SmartAvia.

В то еж время в аэропорту продолжают действовать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Допуск в здание аэропорта и на борт воздушного судна осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты, в залах регистрации, вылета и прилета функционируют специальные диспенсеры с антибактериальными растворами.