В Ставрополе открыли обновленную Стену Памяти
В центре Ставрополя сегодня открылась обновленная Стена Памяти, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Вдоль пешеходной зоны на проспекте Октябрьской революции установили 200 баннеров, на которых распечатаны 11 тыс фотографий, которые приносили горожане, - передает "АиФ-Ставрополье".
Ставропольцы на церемонии открытия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы, а в небо выпустили символ мира - голубей.
Напомним, Стену Памяти устанавливают в Ставрополе с 2015 года. Ежегодно она пополняется новыми фото.
Вестник Кавказа
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