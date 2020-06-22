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В Ставрополе открыли обновленную Стену Памяти

Фото пресс-службы администрации Ставрополя
Фото пресс-службы администрации Ставрополя

В центре Ставрополя сегодня открылась обновленная Стена Памяти, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Вдоль пешеходной зоны на проспекте Октябрьской революции установили 200 баннеров, на которых распечатаны 11 тыс фотографий, которые приносили горожане, - передает "АиФ-Ставрополье".

Ставропольцы на церемонии открытия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы, а в небо выпустили символ мира - голубей.

Напомним, Стену Памяти устанавливают в Ставрополе с 2015 года. Ежегодно она пополняется новыми фото.

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Вестник Кавказа

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