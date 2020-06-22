Инфицированный COVID-19 пациент устроил погром в севастопольской больнице

Госпитализированный с коронавирусом житель Севастополя минувшей ночью устроил дебош в инфекционной больнице, - сообщил директор городского департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

"Выявленный ранее заразившийся коронавирусной инфекцией житель, который в течение нескольких дней скрывался и практически находился в розыске, был обнаружен полицией и госпитализирован в инфекционную больницу. Тем не менее, минувшей ночью он устроил дебош в новом инфекционном модуле и разгромил целую палату: сломана мебель, разбиты стекла", - рассказал Шеховцов, передает "Интерфакс-Юг".

Глава департамента отметил, что лечение пациента будет закончено, не назвав причину такого его поведения. Расследование по факту разгрома палаты будут проводить правоохранительные органы.

Напомним, в Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 207 человек, три пациента умерли.