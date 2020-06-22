На Чечню надвигаются ливни и грозы с градом

Сегодня в Чечне ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В Чечне объявлено штормовое предупреждение: по данным Чеченского гидрометцентра, до конца суток на территории республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Возможны повреждения линий электропередачи и отключение электроэнергии, - добавили в МЧС.