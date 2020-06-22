Вторая волна коронавируса погубит доллар?

В Deutsche Bank опубликовали прогноз массового отказа инвесторов от американского доллара в качестве резервной валюты в случае второй волны новой коронавирусной инфекции.

Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл рассказал, что, когда в марте началось активное распространение коронавирусной инфекции по миру, инвесторы отдавали предпочтение американской денежной единице, а не валютам из стран "группы десяти", куда входят Канада, Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Швейцария. Он объяснил, что во времена неопределенности инвесторы чаще всего выбирают американскую валюту отчасти из-за её относительно выигрышной позиции в качестве мировой резервной валюты. Однако сейчас ситуация может измениться. "Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается", - заявил аналитик в интервью CNBC.

Гоэл отметил, что на фоне опасений из-за возможности повторения всплеска заболеваемости COVID-19 в большинстве стран мира, валютные рынки сталкиваются с "множественными встречными потоками". По его мнению, вторая волна пандемии коронавируса может привести к тому, что американский доллар серьезно просядет по отношению к большинству валют развитых государств, включая Китай.



Аналитик также обратил внимание на то, что план выхода Соединенных Штатов из-под карантинных ограничений выглядит хуже, чем в ряде других странах. "Наш трекер мобильности предполагает, что большая часть Европы, например, открывается быстрее, чем США", - приводит РБК слова эксперта.

На самом деле прогнозы разные, - отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель правления Национальной валютной ассоциации Дмитрий Пискулов.

"Я видел несколько долгосрочных прогнозов, каждый из которых строится на том, что в долгосрочном плане доллар будет падать, а евро будет расти, в данном случае, если мы говорим об этих двух валютах. Соответственно, доллар может падать и в корзине валют. Да, я соглашусь с этим мнением, потому что в случае развития второй волны коронавируса это может нанести урон с точки зрения того, что образуется закрытие экономики, несмотря на то, что Трамп и его администрация считают, что нового закрытия не будет, но тем не менее могут опять вводится локдауны и достаточно сильные карантины с одной стороны", - рассказал финансист.

"С другой стороны, все это еще базируется и на том, что уже сейчас экономика США получила достаточно сильный удар: у них было очень сильное падение ВВП в первом квартале, и во втором квартале ожидается сильное падение ВВП - до 20%. Соответственно, из-за коронавируса общий экономический рост будет сильно отрицательным. Помимо этого, часть отраслей достаточно сильно будут подвержены падению спроса с точки зрения авиаперевозок, туризма. Это опять-таки отразится на курсе доллара", - указал Дмитрий Пискулов.

Председатель правления Национальной валютной ассоциации напомнил, что часть отраслей достаточно сильно пострадали еще и из-за падения цен на нефть, в частности шельфовые проекты по добыче сланцевой нефти на шельфе и вообще видом разрыва.

"То есть США были довольно крупным производителем, но мы видим, что сейчас начались банкротства. Хотя уровень рентабельности составляет порядка $ 50-60, сейчас цена ниже, несмотря на то, что правительство каким-то образом помогает, пытается помочь нефтедобытчикам в виде налоговых послаблений. Тем не менее я думаю, что производство нефти в США упадет", - отметил он.

Помимо этого, недавно были выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который сказал, что коронавирус достаточно сильно повредил экономику, и там не ожидают быстрого роста. То есть ФРС США ожидает сильное падение совокупного спроса в США, и, соответственно, падение выпуска продукции, выручки предприятий, падения экспорта. И все это отразится на долларе не только как на резервной валюте, но и как на валюте расчетов, - уверен эксперт.

"США активно продолжают наращивать внешний и внутренний долг, он уже превышает достаточно высокие показатели по отношению к ВВП, который упал. Собственно говоря, многие финансисты задаются вопросом, смогут ли США обслуживать свой долг. Пока они его обслуживают тем, что печатают доллары в обращение. Но этот процесс не может быть вечным - сейчас доходности американских облигаций достаточно низкие. Денежная накачка, которая сейчас ведет к росту активов, номинированных в долларах. Но также она может привести к росту других активов, в частности недвижимости, золота и других нефинансовых активов. Тогда будет инфляция, в результате которой могут произойти такие явления, как бегство от доллара - международные инвесторы могут выводить активы из США, тем более что сейчас есть все признаки того, что там надувается пузырь на фондовом рынке", - заключил Дмитрий Пискулов.