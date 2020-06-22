Коронавирус может жить в реках до 25 дней

Польские и британские исследователи установили, что пресные водоемы могут быть источником заражения коронавирусом - вирус, который попадает в водоемы может выживать в воде до 25 дней.

"Природные водные системы могут служить каналом передачи SARS-CoV-2 … Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней", - считают ученые, пишет РИА Новости.

Вирус попадает в водоемы со сточными водами, для заражения в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды. Наибольший риск заражения от контакта с водоемами был обнаружен в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды и высокой долей зараженного населения. В этот список попали, например, Испания, Великобритания и Марокко.

Кроме того, ученые установили, что коронавирус лучше выживает в холодной воде - при низкой температуре воды концентрация вирусных частиц на протяжении долгого времени остается высокой.