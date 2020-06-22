Вышла в свет новаторская книга-чат выпускников Истфака МГУ «Год в истории. Том I»

Московское издательство «Восточный экспресс» выпустило новаторский коллективный сборник «Год в истории. Том I», представляющий собой книгу-чат выпускников Истфака МГУ имени М. В. Ломоносова, окончивших университет в 1988 году. Книга появилась благодаря традиции курса собираться каждые пять лет на Татьянин день: в преддверии 30-летии выпуска в 2018 году был создан групповой чат в WhatsApp, ставший затем, как пишут авторы, «местом обсуждения Истории – в любых проявлениях, в любые эпохи, на любые темы».

В книгу вошел не весь чат, однако его живая канва, ткань общения и выражения личного во всем были сохранены. Рубежом публикации стала поездка на Соловецкие острова 19 участников чата, при этом он продолжает жить той же насыщенной жизнью, так как желание быть вместе и говорить обо всем, что волнует, не иссякает.

В книге, в частности, обсуждаются темы раскопок в Крыму, Курской битвы и других сражений Великой Отечественной войны, 100-летия РКСМ, гаплогрупп как инструмента познания этногенеза, «экспериментальной» и «чистой» науки, русского государства Литва, экспедиции на Соловки и многие другие.

Создатели книги благодарят МГУ, исторический факультет и его преподавателей, весь свой курс. «Спасибо организаторам, которые собирали нас в эти годы и, как пуповина, связывали от встречи к встрече. Спасибо тем, кто придумал идею издания чата, профинансировал книгу и входил в состав редколлегии. Спасибо тем, кто писал и поддерживал это начинание. Спасибо всем, кто чувствует себя частью курса, и дай Бог, чтобы так было всегда», - сказано в предисловии.