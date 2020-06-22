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Муфтий Карачаево-Черкесии поборол коронавирус

Фото пресс-службы духовного управления мусульман Ставрополья
Фото пресс-службы духовного управления мусульман Ставрополья

Муфтий Карачаево-Черкесии (КЧР) Исмаил-хаджи Бердиев вылечился от коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе ДУМ Ставропольского края.

Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий КЧР Исмаил Бердиев попал в больницу с коронавирусной инфекцией в мае, и его отправили на лечение в Москву. Заболевание протекало в острой форме, но не получило серьезного развития: муфтий уже вернулся домой, - передает "АиФ-Ставрополье".

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Вестник Кавказа

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