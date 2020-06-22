Дату начала Великой Отечественной войны помнят 68% россиян

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян знают, когда началась Великая Отечественная война.

О том, что война началась 22 июня 1941 года помнят 68% респондентов, память оказалась лучше у старшего поколения, отмечается в результатах опроса, пишет Агентство «Москва».

Россияне рассказали, каким образом в День памяти и скорби предпочитают чтить память павших. Самым популярным ответом оказалось посещение кладбища - 18%, цветы к памятника возлагают 7%, вспоминают о Дне памяти и скорби 7%, приносят цветы к Вечному огню или мемориалам, посещают памятные места боевых событий - 5%.