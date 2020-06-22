На Кубани захоронили останки 12 неизвестных героев войны

Сегодня, в День памяти и скорби, в урочище Поднависла в кубанском Горячем Ключе захоронили останки 12 неизвестных солдат, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские поисковики обнаружили их в окрестностях Горячего Ключа, где в 1942 году шли ожесточенные оборонительные бои в ходе битвы за Кавказ. Имена и фамилии погибших бойцов установить не удалось, - передает "АиФ-Юг".

Церемония торжественного захоронения прошла на месте воинского мемориала.

Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск" и региональное отделение организации "Поисковое движение России" продолжает поиски имен и фронтовой судьбы солдат, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.