Глава ВОЗ назвал главную угрозу в борьбе с пандемией

Отсутствие глобального лидерства и единства в борьбе с пандемией COVID-19 является большей угрозой, чем сама вспышка, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник.



"Мир остро нуждается в национальном единстве и глобальной солидарности. Политизация пандемии усугубила ситуацию", - сказал Гебрейесус, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.



"Главная угроза, с которой мы сталкиваемся сейчас, - это не сам вирус, а отсутствие глобальной солидарности и глобального лидерства", - цитирует его Reuters.



По мнению главы ВОЗ, надежные системы здравоохранения являются "основой глобальной безопасности в области здравоохранения и социально-экономического развития".

Ранее ВОЗ подверглась жесткой критике со стороны администрации президента США Дональда Трампа и других правительств, в основном относительно взаимодействия организации с Китаем.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире более 8,9 млн человек заразились COVID-19, свыше 468 тысяч скончались.