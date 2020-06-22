Голикова рассказала об основной национальной задаче

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основную национальную цель.

По ее словам, ею является снижение бедности в России в два раза к 2024 году. "Мы рассчитываем, что снижение в два раза достичь можно. Мы видим меры, которые нам нужно принять, чтобы снизить в два раза, но глубже - нужно еще дополнительно над этим работать", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Голикова подчеркнула, что если аккуратно посмотреть на те решения, которые принимаются, то можно увидеть, что все они направлены в основном на самую уязвленную группу - это семьи с детьми.

Также вице-премьер отметила,что в России разработана стратегия по сокращению числа бедных.