Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния, который летом прошлого года эфире телеканала "Рустави-2" оскорбил президента России Владимира Путина, снова резко высказался о российском лидере.

В эфире телеканала Mtavari Arkhi он неожиданно перешел на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру. На прошлой неделе служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными, передает РИА Новости.