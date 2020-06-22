Международная акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября

Сопредседатель организационного комитета "Наша Победа", председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" Сергей Нарышкин сообщил, что международная акция "Диктант Победы", которая была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет 3 сентября, в том числе и в онлайн-формате.

"Уже 3 сентября "Диктант Победы" пройдет во второй раз, и, я думаю, что количество участников будет намного больше. Организаторами предусмотрены различные форматы проведения диктанта, включая онлайн", - рассказал Сергей Нарышкин.

Председатель оргкомитета проинформировал, что победители прошлогодней акции смогут присутствовать на параде в Москве 24 июня. "Послезавтра победители первого "Диктанта Победы", который проводился год назад и в котором приняли участие около 150 тыс человек из 23 стран, посетят юбилейный парад на Красной площади", - приводит ТАСС слова Нарышкина.

Также он поведал, что "для большинства наших граждан участие в этой акции станет поводом еще раз задуматься о беспримерном подвиге нашего народа, совершенном во имя Отечества, во имя мира и жизни на Земле".

Для участников "Диктанта Победы" подготовят 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, а еще пять посвящены местной тематике. Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.