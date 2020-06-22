В ООН назвали потери доходов от международного туризма из-за пандемии

За первые четыре месяца нынешнего года доходы от туризма в мире сократились на $195 млрд из-за пандемии коронавируса. Такие данные привели во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

По ее данным, в январе-апреле число туристов, которые путешествовали в другие страны, уменьшилось на 97%. То есть, за первые четыре месяца 2020 года этот показатель снизился на 44%, "что привело к потере доходов от международного туризма на сумму около $195 млрд".

Согласно прогнозам организации, в этом году число путешествующих в другие страны может сократиться на 850 млн - 1,1 млрд, а доходы от туризма в мире могут упасть на $910 млрд - $1,2 трлн, пишет ТАСС.

В прошлом году число туристов, которые посетили другие страны, достигло 1,5 млрд. Этот показатель оказался на 4% выше уровня 2018 года.