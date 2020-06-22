Порядка 15% избирателей Москвы будут голосовать по поправкам к Конституции онлайн

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что доля столичных избирателей, которые намерены проголосовать по поправкам к Конституции РФ с помощью электронного голосования, составляет 15%.

"Доверие к электронному формату голосования пока небольшое, в Москве зарегистрировалось 15% избирателей. <...> Вопрос, <...> сколько людей получат отказ, подав заявления, мы будем ждать это завтра-послезавтра. <...> Если базы Пенсионного фонда России и МВД, налоговые базы не совпадают с тем, что подают люди, значит, <...> эти базы тоже надо каким-то образом проверять", - цитирует ТАСС Венедиктова.

Зампредседателя отметил, что примерно 140 тыс заявлений на участие в электронном голосовании получено из Нижегородской области, более 1,14 млн заявок поступило из Москвы. Также он обратил внимание, что проголосовать в электронном формате участники голосования смогут до вечера 30 июня. Те, кто не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на избирательные участки 1 июля.

"Можно будет проапеллировать отказ (от Центральной избирательной комиссии) в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Если апелляция будет отвергнута или люди не захотят подавать апелляцию, то все они смогут проголосовать очно, никто их не лишает избирательного права", - рассказал Алексей Венедиктов.