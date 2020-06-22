Пресс-секретарь Токаева выписался из больницы

Пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали сегодня выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции.

"В заключении указано, что мое состояние улучшилось", - рассказал он. "Иду на поправку", - цитирует Уали РИА Новости.

Пресс-секретаря президента Казахстана сообщил, что у него "диагностировали коронавирусную инфекцию в тяжелой форме", уточнив, что "была двусторонняя полисегментарная пневмония". "В течение пяти дней находился в реанимационном отделении", - добавил он.

Также Уали рассказал, что будет находиться на жестком карантине дома под наблюдением врачей с минимальным контактом с членами семьи.

О заражении COVID-19 пресс-секретарь Токаева сообщил 6 июня.