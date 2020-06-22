В Турции задержали 438 человек за связи с Гюленом

По меньшей мере 438 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в Турции организацией оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO), были заключены под стражу.

Ранее прокуратура выдала ордер на задержание 928 подозреваемых.

За последние восемь месяцев силовые ведомства задержали 847 подозреваемых в связях с FETO в шести операциях, проводимых по всей стране. Из них 409 человек были освобождены, включая 23 по состоянию здоровья.

Еще 81 подозреваемый разыскивается в данный момент, передает Anadolu Agency.

Анкара возлагает на организацию Гюлена ответственность за попытку государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Гюлен, который проживает в США с 1999 года, отрицает свою причастность.