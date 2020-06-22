Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в целях предотвращения распространения коронавируса россиянам придется соблюдать масочный режим в том числе и осенью. Также эта мера поможет избежать заражения сезонными простудными заболеваниями.

Она отметила, что возможно вирус сейчас не так активен, но он никуда не уходит, к тому же осенью в России начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

"Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, - приводит ТАСС точку зрения вице-премьера, которую она озвучила в программе "Познер" на Первом канале. - Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни".

Также Татьяна Голикова сообщила, что в настоящее время Россия решила проблему недостатка средств индивидуальной защиты.

"Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать <...> Сегодня этой проблемы нет", - подчеркнула она.

Вице-премьер рассказала, что промышленность очень быстро перестроилась и оперативно стала выпускать средства индивидуальной защиты. Нехватка была покрыта также благодаря помощи китайских коллег, отметила Голикова.