Путин: визит руководства Украины в Москву неизбежен

Президент России Владимир Путин заявил в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится.

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - сказал глава государства.

Помимо этого, он прокомментировал заявления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны. "Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", - цитирует его ТАСС.