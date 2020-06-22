В Минкомсвязи РФ прокомментировали разблокировку Telegram
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что решение о прекращении блокировки Telegram было принято из-за невозможности окончательно заблокировать его, а также в связи с сотрудничеством мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом и распространением наркотиков.
"Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой", - напомнил он. "Представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде", - цитирует замминистра "Интерфакс".
"Но опять-таки нашего министерства в качестве участника процесса не было", - указал Волин.
Также он вновь подчеркнул, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не выступало с инициативой заблокировать Telegram в России.
Вестник Кавказа
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