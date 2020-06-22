Голикова сообщила Путину о необходимости увеличить МРОТ и снизить бедность

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей. Соответствующее заявление было сделано на совещании с участием президента России Владимира Путина.

"Размер МРОТ остается недостаточным, его повышение является для России стратегической задачей", - сказала она.

Кроме того, Голикова подчеркнула, что считает достижимым снижение уровня бедности к 2024 году в стране в два раза. По ее словам, это - основная национальная задача.