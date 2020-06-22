Аэропорт Нальчика заработал в ежедневном режиме

Аэропорт Нальчик возобновил работу в ежедневном режиме после отмены ограничений, введенных в связи с пандемией. Об этом заявил представитель аэропорта Ислам Шомахов.

"С сегодняшнего дня аэропорт Нальчик переходит на ежедневную работу в связи с возобновлением рейсов авиакомпании "Победа" во Внуково, с 1 апреля работали в отдельные дни, в усеченном графике", - проинформировал он.

По его словам, на первом рейсе прилетел символичный боинг, загрузка на котором составила 90%. "В связи с возвращением "Победы" в Нальчик изменилась и ценовая политика авиакомпании "Аэрофлот" (билеты в среднем стоят 2−2,5 тыс рублей - прим.ред.)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Шомахов подчеркнул, что несмотря на стабильную обстановку в республике, в аэропорту соблюдается масочный режим и все меры предосторожности.

Также стало известно, что сегодня в аэропорту приземлился первый рейс авиакомпании "Победа", полеты которой также были приостановлены из-за пандемии.