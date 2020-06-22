В Невинномысске открыто новое производство

Алюминиевые баллоны для аэрозолей буду производиться расположенным в Невинномысске предприятием. Компанией-инициатором запуска производства стало ООО "Аэробалл".

В Фонде развития промышленности края пояснили, что около 50% аэрозольной упаковки будет использовано для производства парфюмерно-косметических изделий, направляемых на экспорт в страны Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Завод распложен на территории национального аэрозольного кластера на Ставрополье.

В настоящее время уже действует первая высокоскоростная линия по выпуску баллонов мощностью 46 млн единиц продукции в год. До конца года планируется также запустить вторую линию, на которой будет производиться еще около 40 млн баллонов в год, пишет "Это Кавказ".