Глава ВОЗ: вызванные пандемией кризисы будут ощущаться десятилетиями

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, считает он.

"Пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении", - цитирует главу ВОЗ "Интерфакс".

Как отметил Гебрейесус, это "экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах еще и политический кризис". "Последствия будут ощущаться еще десятилетия", - предупредил он.