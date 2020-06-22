Глава ВОЗ: вызванные пандемией кризисы будут ощущаться десятилетиями
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, считает он.
"Пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении", - цитирует главу ВОЗ "Интерфакс".
Как отметил Гебрейесус, это "экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах еще и политический кризис". "Последствия будут ощущаться еще десятилетия", - предупредил он.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться