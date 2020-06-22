С 5 июня московские ярмарки посетили более 200 тысяч человек 

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что с 5 по 22 июня столичные ярмарки выходного дня посетили порядка 200 тыс человек и более 1 тыс т продовольственной и сельхозпродукции продали с момента их открытия после завершения режима самоизоляции.

"Более 200 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня с начала возобновления их работы 5 июня. Участники ярмарок уже реализовали более 1 тыс. т сельскохозяйственной и продовольственной продукции", - цитирует ТАСС Немерюка.

Также в департаменте подчеркнули, что вся продукция перед реализацией проходит необходимый контроль. Фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на площадках ярмарок выходного дня соблюдены все необходимые меры по усилению режима санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с предписанием главного санитарного врача. Кроме того, управлением Роспотребнадзора на ярмарках были проведены проверки - нарушений не выявлено", - рассказали в ведомстве.

5 июня в Москве более 80 ярмарок выходного дня возобновили работу. На них приехали около 2 тыс продавцов из более чем 40 регионов Российской Федерации. Посетители и продавцы на ярмарках обязательно должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Ярмарки выходного дня работают в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 мск до 21:00 мск.