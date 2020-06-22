В Сочи нашли боеприпасы времен ВОВ

В Сочи обходчики железнодорожных путей обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уточняется, что подозрительные предметы были обнаружены в Лазаревском районе Сочи.

Сотрудники инженерно-технического отделения сочинского ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю провели обследование предметов, конструктивно схожих с боеприпасами.

"Взрывотехники Росгвардии установили, что перед ними тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны... Росгвардейцы передали сотрудникам полиции все найденные боеприпасы, которые после проведения экспертизы будут уничтожены в безопасном месте", - отмечается в сообщении.

При этом большая часть боеприпасов общей массой 11 кг была разрушена и опасности не представляет, передает РИА Новости.