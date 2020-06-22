Григорий Рапота: наши дела должны быть достойны Великой Победы

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на полях видеоконференции, посвящённой 75-летию Великой Победы, а также Дню памяти и скорби, сообщил, что открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится 30 июня.

Мероприятие была организовано Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь. Ее участники обсудили, в том числе, вопросы сохранения исторической памяти в двух странах.

"Мы в Союзном государстве всегда отдавали должное памяти погибших и тем, кто выжил. Отдавали должное и героическим событиям, и печальным. Мы с вами создали ряд памятников, среди которых - Операция "Багратион", замечательный памятный знак, установленный на Гомельщине в память об освобождении Белоруссии. В Брестской крепости в последнее время была энергично продолжена программа реконструкции тех жестоких боев, которые прошли в тех местах. И мы вместе с руководством музея пошли дальше в своих устремлениях - рассказали и о предшествующей битве истории. Это увлекательная, интересная работа. Был выпущен ряд книг, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны", - приводит РИА Новости слова Григория Рапоты.

Недавно вышел в свет первый том двухтомного труда, посвященного Ржевской битве. "Он так и называется - "Ржев. Битва". Второй том будет издан несколько позже. Он уже подготовлен, но мы ждем открытия Ржевского мемориала, решение о возведении которого было принято руководителями двух государств. На создание скульптурной композиции были выделены средства Союзного государства, а впоследствии мемориальный комплекс вокруг этой композиции создавался еще и на народные средства, путем открытого сбора. Открытие памятника планируется 30 июня, но и после предстоит огромная изыскательная работа", - рассказал Рапота. Комплекс стал филиалом московского Музея Победы.

Григорий Рапота заявил, что в последние несколько лет 75-летие Великой Победы стало основной темой в работе Союзного государства.

"Открытие памятников, оздоровление ветеранов, детские мероприятия - мы обязательно эту тему затрагиваем. И я хочу поблагодарить всех участников процесса. Это огромный труд! И большая душа в это вложена! Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы были достойны того подвига, который совершили наши отцы и деды. Просто вспоминать Победу - само по себе очень важно. Поминать павших - крайне необходимо. Но хотелось бы, чтобы и наши деяния, которые еще предстоят нам и молодому поколению, были достойны той Великой Победы", - отметил госсекретарь Союзного государства.

Напомним, 79 лет назад 22 июня 1941 года в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.