В Краснодаре могут снова ввести карантин

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в городе может быть возвращен карантинный режим.

"С 21 июня по решению губернатора Кубани режим карантина отменен. Но мы все равно остаемся в режиме повышенной готовности. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации карантинный режим может быть возвращен", - сказал он, отметив, что мэрия переходит к полноценному формату работы.

Ранее сообщалось, что руководство Краснодара решило отменить запланированное на 24 июня торжественное прохождение войск по случаю 75-летия Великой Победы.