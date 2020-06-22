Для участия в парламентских выборах в Грузии партиям достаточно будет 5 тыс подписей

Член парламентского большинства и бывший спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что партия сможет участвовать в парламентских выборах 2020 года, собрав лишь 5 тыс подписей своих сторонников. Соответствующая поправка внесена в Конституцию, заявил он.

"Основные положения Конституции устанавливают норму, согласно которой право участвовать в выборах автоматически предоставляется политической партии, которая представлена в парламенте в лице избранных депутатов", - напомнил Кобахидзе, добавив. что другие партии обязаны собрать 25 тыс подписей своих сторонников. "Мы решили единожды снизить этот барьер с учетом особенности ситуации в условиях пандемии", - цитирует его Sputnik Грузия.

Чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в октябре, партии достаточно будет собрать 5 тыс подписей избирателей, указал депутат.

Еще одно новшество - партии, получившие не менее 15 тыс голосов в первом туре выборов 2018 года, освобождаются от сбора подписей.

Парламентарий отметил, что барьер будет понижен всего один раз - в 2020 году.