Лукашенко приказал военным сохранить суверенитет Беларуси

Первоочередной задачей армии Беларуси в текущей обстановке является защита суверенитета страны, а также поддержание стабильности и согласия в обществе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в Бресте во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

"В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций, в первую очередь - защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ", - сказал глава государства.

Президент также призвал военнослужащих сделать "все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства", передает РИА Новости.