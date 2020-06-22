Франция вернула 10 детей-сирот из Сирии

Власти Франции приняли 12 детей-сирот из лагерей беженцев, находившихся на северо-востоке Сирии, заявил французский МИД.

В министерстве добавили, что дети были переданы на попечение социальных служб, передает Reuters.

В марте-апреле прошлого года власти Франции репатриировали 28 детей из Сирии. Курдские власти утверждают, что в трех лагерях на северо-востоке Сирии содержатся около 12 000 иностранцев, 4 тысячи женщин и 8 тысяч детей, включая 300 детей с французским гражданством.