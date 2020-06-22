Малышева показала поборовшую коронавирус маму (ВИДЕО)

Российский врач и телеведущая Елена Малышева разместила на своей странице в Instagram видео со своей мамой, которая также является врачом.

"Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома!" - отметила телеведущая в публикации.

В ролике также говорится, что женщина провела в больнице больше месяца.

Помимо этого, Елена Малышева и ее мать поздравили врачей с их профессиональным праздником. "Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции", - заявила телеведущая.