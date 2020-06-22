Малышева показала поборовшую коронавирус маму (ВИДЕО)
Российский врач и телеведущая Елена Малышева разместила на своей странице в Instagram видео со своей мамой, которая также является врачом.
"Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома!" - отметила телеведущая в публикации.
В ролике также говорится, что женщина провела в больнице больше месяца.
Помимо этого, Елена Малышева и ее мать поздравили врачей с их профессиональным праздником. "Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции", - заявила телеведущая.
Сегодня День медицинского работника. Мы встречаем его, как победители. Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции! Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома! Здоровья и счастья всем нам – медикам! Здоровья нашим пациентам! Мы – Первые после Бога!
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 20 Июн 2020 в 9:52 PDT
Вестник Кавказа
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