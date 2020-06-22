Главная » Новости

Малышева показала поборовшую коронавирус маму (ВИДЕО)

Малышева показала поборовшую коронавирус маму (ВИДЕО)

Российский врач и телеведущая Елена Малышева разместила на своей странице в Instagram видео со своей мамой, которая также является врачом.

"Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома!" - отметила телеведущая в публикации.

В ролике также говорится, что женщина провела в больнице больше месяца.

Помимо этого, Елена Малышева и ее мать поздравили врачей с их профессиональным праздником. "Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции", - заявила телеведущая.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня День медицинского работника. Мы встречаем его, как победители. Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции! Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома! Здоровья и счастья всем нам – медикам! Здоровья нашим пациентам! Мы – Первые после Бога!

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 20 Июн 2020 в 9:52 PDT

1155 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!