Памятник победителям в Великой Отечественной войне открыли в ставропольском селе 

В селе Николо-Александровском Ставропольского края открыли памятник, посвященный воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. Автором проекта памятника выступил молодой ставропольский скульптор Иван Кисличенко. В основе композиции - взлетающие в небо журавли. Помощь при возведении памятника была оказана региональным отделением "Российского военно-исторического общества".

"Жители села долго ждали этого события, и вот в год 75-летия Великой Победы при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова памятник открыт. 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоялась масштабная акция у подножия монумента, собравшая многих жителей села, а также почетных гостей", - приводит ТАСС слова сообщения управление по информполитике правительства края.

Ставрополье внесло заметный вклад в приближение Великой Победы. Труженики края снабжали фронт продовольствием и одеждой, санатории Кавминвод, превратившиеся в госпитали, вернули в строй сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Край дал армии и флоту свыше 320 тысяч бойцов и командиров.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края. 21 января 1943 года в ходе Северо-Кавказской операции Ставрополь, а впоследствии и весь край, были освобождены частями 347-й стрелковой дивизии 44-й армии.

Напомним, 79 лет назад 22 июня 1941 года в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.