"Газпром" обсуждает с партнерами пересмотр цены газа

Компания "Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ. Об этом сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.

При этом он подчеркнул, что следует учитывать тот факт, что долгосрочный контракт отражает долгосрочную цену.

"Поэтому факторы, которые действуют сейчас, возможно в ближайшие годы перестанут действовать, поэтому, безусловно, текущее истечение обстоятельств не может служить основанием для серьезного пересмотра действующих цен", - цитирует Комлева РИА Новости.