Валентина Матвиенко оценила введение кабмином льгот для школьников на проезд в купе

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что введение кабмином льгот для учащихся на проезд в купейных вагонах поездов позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране.

Ранее правительство РФ утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.

"В феврале на пленарном заседании, в котором участвовал глава РЖД Олег Белозеров такая инициатива была озвучена. Она поступила в Совет Федерации от главы Республика Карелия, где столкнулись с проблемой", - приводит РИА Новости слова спикера СФ.

РЖД на некоторых направлениях заменила плацкартные вагоны на двухэтажные купейные. Это новый тип вагонов, на них не распространялось субсидирование билетов для школьников в учебный период. Регион обратился к сенаторам за помощью.

"Очень хорошо, что решение правительства принято и принято так оперативно. Здесь уже виден определенный стиль работы. За это спасибо правительству и лично Михаилу Владимировичу Мишустину", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации заявила, что эта мера является реальной поддержкой школьного туризма. "Больше детей смогут знакомиться с российскими достопримечательностями, смогут путешествовать по стране с комфортом. Это много значит, особенно с учетом наших расстояний", - сказала она.

Также Валентина Матвиенко отметила, что выделение средств из бюджета на детские билеты в нынешний непростой период показывает, что забота о детях является главным приоритетом.