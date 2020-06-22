Партия Пашиняна в одиночку переписала Конституцию Армении

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании сегодня в первом чтении проголосовало за проект о внесении поправок в Конституцию. "За" проголосовали 89 депутатов, решившись переписать редакцию Конституции, принятую на референдуме.

При этом оппозиционные партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" бойкотировали внеочередное заседание парламента.

Проект, представленный 54 депутатами от правящего блока "Мой шаг", предлагает внести изменения в статью 213 Конституции Армении.

Согласно поправкам, полномочия судей Конституционного суда (КС), которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. Остальные судьи продолжают работать до истечения 12 лет в качестве судей КС.

Также предусматривается, что срок полномочий председателя Конституционного суда прекращается, после чего, в соответствии со статьей 166 Конституции, которая вводится в действие после восполнения вакансий, избирается новый председатель КС, передает news.am.