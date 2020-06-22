Главная » Новости

Испания определится насчет въезда туристов не из ЕС на этой неделе

Испания определится насчет въезда туристов не из ЕС на этой неделе

Правительство Испании планирует на этой неделе принять решение о том, какие страны будут в списке ограничений на въезд, сообщил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья в понедельник.

Министр объявил в эфире радиостанции Cadena SER, что власти Испании обсудят с партнерами по Европейскому союзу, разрешить ли въезд в страну туристам из неевропейских стран.

Он добавил, что в стране были выявлены несколько новых локальных вспышек заражения COVID-19, но теперь они находятся под контролем, передает Reuters.

К 21 июня Испания открыла свои границы для приезжих из большинства европейских стран. Люди, прибывающие из ЕС, стран Шенгенской зоны и Британии больше не должны будут самоизолироваться в течение 14 дней.

Число заболевших COVID-19 в Испании достигло 246 тысяч человек, скончались более 28,3 тысяч человек - по числу летальных исходов страна находится на третьем месте в Европе после Великобритании и Италии.

1245 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!