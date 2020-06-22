Испания определится насчет въезда туристов не из ЕС на этой неделе

Правительство Испании планирует на этой неделе принять решение о том, какие страны будут в списке ограничений на въезд, сообщил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья в понедельник.

Министр объявил в эфире радиостанции Cadena SER, что власти Испании обсудят с партнерами по Европейскому союзу, разрешить ли въезд в страну туристам из неевропейских стран.



Он добавил, что в стране были выявлены несколько новых локальных вспышек заражения COVID-19, но теперь они находятся под контролем, передает Reuters.

К 21 июня Испания открыла свои границы для приезжих из большинства европейских стран. Люди, прибывающие из ЕС, стран Шенгенской зоны и Британии больше не должны будут самоизолироваться в течение 14 дней.

Число заболевших COVID-19 в Испании достигло 246 тысяч человек, скончались более 28,3 тысяч человек - по числу летальных исходов страна находится на третьем месте в Европе после Великобритании и Италии.