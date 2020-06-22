Дагестан спасли от нелегального коньяка

Сотрудники Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками республиканского управления ФСБ и МВД провели контрольные мероприятия на территории Кизлярского района Дагестана. В результате был пресечен нелегальный оборот спиртосодержащей в продукции. Об этом проинформировали в пресс-службе управления, уточнив, что было изъято 79 тонн поддельного коньяка, хранившегося в металлических емкостях.

"В ходе проверки организации в поселке Школьный установлен факт оборота спиртосодержащей жидкости без соответствующей лицензии. Обнаружено 79 тонн спиртосодержащей жидкости с запахом коньяка, которая хранилась в металлических емкостях", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что на емкости с напитком был налажен арест. Продукция изъята и направлена на досудебное хранение в АО "Росспиртпром". Ведется административное расследование.