Гахария оценил принятие парламентом конституционных поправок по избирательной системе

Изменение избирательной системы - это дальнейшее улучшение степени демократизации Грузии, еще один шаг вперед. Такую оценку принятию парламентом в первом чтении конституционных поправок дал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.

"Это было решение, которое мы все ожидали", - заявил он. "Пропорциональная избирательная система является единственным способом понемногу, поэтапно поднять политическую культуру в стране", - цитирует премьера Sputnik Грузия.

Это необходимо, чтобы "начались изменения", Грузия "стала более демократичной, европейской, и такой, которая приведет нас к нашей конечной цели - евроатлантической интеграции", заключил глава правительства.

Парламент Грузии накануне в первом чтении утвердил поправки в Конституцию о проведении парламентских выборов 31 октября 2020 года по новой системе. Согласно этим изменениям, 120 из 150 мест в парламенте будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах. За поправки проголосовали 136 депутатов, против - пять.