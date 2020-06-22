Кадыров: Путин незаменим

Действующий президент России Владимир Путин должен баллотироваться на следующий срок, выразил уверенность глава Чечни Рамзан Кадыров, пояснив, что у российского лидера в настоящее время нет достойного преемника.

"Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиты ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником", - говорится в сообщении чеченского лидера, которое было опубликовано в Telegram.

Кроме того, Кадыров подчеркнул, что поддерживает поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование 1 июля.