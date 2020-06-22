Причалы Москвы готовы к открытию пассажирской навигации

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюкова рассказал, что все причалы столицы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник 23 июня.

"Речные прогулки - одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни. В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт", - приводит ТАСС слова заммэра.

Также, по словам Петра Бирюкова, перед стартом навигации все пассажирские причалы Москвы были тщательно проверены.

Особое внимание уделили подготовке набережных. Чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой были приведены в порядок. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.

Заммэра рассказал, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную.