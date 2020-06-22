В "Газпроме" подтвердили ожидаемую дату запуска "Северного потока-2"

"Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток - 2" либо в конце 2020-го, либо в начале 2021 года. Такое заявление сделал начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го - начале 2021 года", - сказал он во время телеконференции.

По словам Демченко, проект сейчас находится под давлением, в связи с чем "Газпром" достаточно ограничен в представлении информации о нем.