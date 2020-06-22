Почти 30% коечного фонда Росси для борьбы с COVID-19 приходится на университетские клиники

Выступая на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видеоконференции, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, президент Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений" РФ Петр Глыбочко сообщил, что порядка 30% из всех перепрофилированных в стране коек для пациентов с COVID-19 были развернуты в университетских клиниках.

"Практически все университетские клиники страны в настоящее время перепрофилируют свой коечный фонд. Наш университет стал одним из самых крупных инфекционных госпиталей, было перепрофилировано 2 тысяч коек. В настоящее время приблизительно 30% развернутого коечного фонда в стране для борьбы с пандемией - это университетские клиники", - приводит ТАСС слова Глыбочко.

Также ректор рассказал, что пандемия коронавируса заставила переосмыслить роль медицинских университетов и искать "срочные решения сложных эпидемических и лечебных задач".